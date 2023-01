In einem Glasverarbeitungsbetrieb in der Ruhrstraße in Neuburg kam es gestern Mittag zu einem Betriebsunfall. Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei im Einsatz.

Kurz vor 13 Uhr kam es in einer dortigen Fabrikhalle im Rahmen von Arbeiten aus noch unbekannter Ursache zu einem Glaswannenbruch. In der Folge kam es zu einem Austritt von Flüssigglas. Ein 61-jähriger Arbeiter zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Aktuell versucht ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr Neuburg, Heinrichsheim, Marienheim und der Werksfeuerwehr das Flüssigglas kontrolliert ablaufen zu lassen. Unterstützt werden die Einsatzkräfte dabei vom Technischen Hilfswerk. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Angaben zum Schadensausmaß und der Schadenshöhe sind derzeit noch nicht möglich.

In den frühen Abendstunden gelang es den eingesetzten Kräften das Leck, aus welchem das Flüssigglas austrat, zu schließen. Der Einsatz von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst zog sich noch bis in die späten Abendstunden und konnte schließlich gegen 23.25 Uhr beendet werden. Insgesamt waren ca. 240 Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen an dem Gesamteinsatz beteiligt. Aussagen zu Schadensausmaß und Schadenshöhe können weiterhin noch nicht getroffen werden.

