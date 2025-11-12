Schwerer Frontalzusammenstoß bei Oberscheinfeld: Zwei Schwerverletzte auf der Staatsstraße 2421

Am Mittwochmorgen, dem 12. November 2025, ereignete sich auf der Staatsstraße 2421 bei Oberscheinfeld ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Frauen, 34 und 28 Jahre alt, wurden dabei schwer verletzt. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen.

Schwerer Frontalzusammenstoß

Gegen 08:30 Uhr war eine 34-jährige deutsche Fahrerin mit ihrem schwarzen Audi in Richtung Stierhöfstetten unterwegs. Nahe Krettenbach prallte ihr Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden weißen Audi zusammen, der von einer 28-jährigen Deutschen geführt wurde. Durch die Kollision wurde die 34-Jährige in ihrem Audi eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die im weißen Audi befindliche 28-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Polizei und Sachverständiger im Einsatz

Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch übernahm die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zur Stunde (12:10 Uhr) bleibt die Staatsstraße 2421 für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 09161/8853 0 bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch zu melden.