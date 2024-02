Bis zu 100 Personen sollen am Samstagmittag in Mainz im Stadtteil Neustadt in eine Auseinandersetzung involviert gewesen sein.

Gegen 11:35 Uhr berichteten unbeteiligte Menschen über den Notruf der Polizei von schwarz gekleideten und zum Teil auch vermummten Personen in der Frauenlobstraße Ecke Hindenburgstraße, welche sich eine „Massenschlägerei“ liefern würden. Erste Erkenntnisse ließen den Schluss auf den Zusammenhang auf die am Nachmittag stattfindende Bundesligabegegnung zwischen Mainz 05 und dem FC Augsburg zu. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz konnten die Lage kurz darauf unter Kontrolle bringen. Insgesamt wurden bisher 28 Personen mit Bezug zu Augsburg festgehalten und einer Identitätsfeststellung unterzogen, mindestens acht weitere Personen mit Bezug zu Mainz ebenfalls. Alle angetroffenen Personen erhalten einen Platzverweis für die Stadt Mainz. Die 28 Personen mit Bezug zu Augsburg werden zum Hauptbahnhof begleitet und sind bis zu deren Abfahrt mit einem Zug, unter polizeilicher Aufsicht.

Mittlerweile liegen der Polizei erste Fotos der Auseinandersetzung vor. Diese werden im Rahmen der nun folgenden Ermittlungen ausgewertet. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei von einer möglicherweise geplanten oder verabredeten Aktion aus und ordnet die Tat als schweren Landfriedensbruch ein.

Die Polizei bittet unbeteiligte Personen, die das Geschehen beobachtet haben sich zu melden. Hierzu stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Wer von dem Geschehen selbst oder damit in Zusammenhang stehende Aktionen, wie z.B. Vorbereitungen oder Fluchtverhalten Videos gefertigt hat, wird darüber hinaus gebeten, diese Aufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen. Für Uploads der Videos wurde ein Hinweisportal geschaltet.

- Polizei RLP Hinweisportal: https://rlp.hinweisportal.de/

- Polizei RLP Onlinewache: https://www.polizei.rlp.de/onlinewache

- Telefonisch bei Polizeiinspektion Mainz 2: 06131 - 65 4210

- Persönlich bei jeder Polizeidienststelle