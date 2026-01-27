Schwerer Lkw-Unfall auf der A96 bei Lindau sorgt für stundenlange Vollsperrung und hohen Sachschaden

Am 27. Januar 2026 ereignete sich gegen 11:10 Uhr auf der Autobahn A96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Sigmarszell und Lindau ein schwerer Verkehrsunfall.

Unfallbeteiligung und Schäden

Wegen Baumfällarbeiten war der rechte Fahrstreifen gesperrt und mehrere Verkehrssicherungsmaßnahmen wurden eingerichtet. Ein 65-jähriger deutscher Lkw-Fahrer übersah vermutlich den letzten Verkehrssicherungsanhänger und kollidierte ungebremst mit ihm. Durch den heftigen Aufprall wurde der Anhänger stark beschädigt und der Lkw geriet ins Schleudern, wobei die Fahrerkabine abgetrennt und deformiert wurde. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Sperrung der Autobahn A96

Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. An der Unfallstelle waren etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lindau, Weißensberg und Hergensweiler sowie zwei Rettungsdienstfahrzeuge im Einsatz.

Umweltmaßnahmen und Ermittlungen

Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde das Wasserwirtschaftsamt verständigt. Bisher konnte jedoch keine Bodenverunreinigung festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Lindau hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.