Am Sonntag (07.08.2022), gegen 14:50 Uhr befuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße DON 1 von Ederheim kommend in Richtung Christgarten.

In einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte er dann seinen vor ihm

fahrenden Bekannten, der ebenfalls mit dem Motorrad unterwegs war. Dabei kam er

auf die Gegenfahrbahn, auf welcher in dem Moment eine 63-jährige Pkw-Fahrerin

entgegenkam. Kurz bevor er wieder nach rechts einscheren konnte, kam es zu einer

Streifkollision zwischen seinem Motorrad und dem Pkw. Dabei wurde der 44-Jährige

schwer am linken Bein verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus verbracht.

Sein Motorrad erlitt durch den Zusammenstoß einen Rahmenbruch und der Pkw wurde auf der kompletten linken Seite beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 19.000 Euro. Vor Ort war auch die Freiwillige Feuerwehr Ederheim mit ca. 15 Mann und übernahm die Verkehrsmaßnahmen

