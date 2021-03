Schwerer Motorradunfall bei Sulzberg

Am Montagvormittag stießen auf der St 2520 (ehem. B 309) auf Höhe Eizisried ein Pkw und ein Motorrad zusammen.

Der 20-jährige Motorradfahrer war aus Richtung Bodelsberg kommend in Richtung Durach unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Verbindungsstraße Sulzberg – Eizisried stieß er mit einem Pkw zusammen. Die 77-jährige Pkw-Lenkerin war aus seiner Sicht von links kommend in die Kreuzung eingefahren, um dann in Richtung Eizisried zu fahren. Dabei hatte sie die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet. Das Motorrad stieß frontal in die hintere rechte Pkw-Seite.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren, aber nach derzeitigem Kenntnisstand wohl nicht lebensgefährlichen Verletzungen, ins Krankenhaus geflogen. Die Unfallverursacherin wurde nicht verletzt. Am Krad entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt insg. ca. 13.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

