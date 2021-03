Schwerer Raub von Luxusuhren in Kaufbeuren – Kripo bittet um Mithilfe

Die Kripo Kaufbeuren sucht nach dem Raub von Luxusuhren in Kaufbeuren am Sonntagnachmittag nach Zeugen. Ein Geschäftsmann bot die Uhren zum Verkauf an, zwei Männer entrissen ihm die Uhren im Rahmen eines Verkaufsgesprächs und flohen anschließend.

Anfang März 2021 nahm eine noch unbekannte Person telefonisch Kontakt mit dem Geschäftsmann in Kaufbeuren auf und zeigte Interesse an drei wertvollen Uhren, die dieser in einschlägigen Verkaufsforen zum Verkauf eingestellt hatte.

Die unbekannte Person, ein vermeintlicher Kaufinteressent, entsandte zum vereinbarten Besichtigungstermin am vergangenen Sonntagnachmittag, 14.03.2021, einen „Vertrauensmann“ nach Kaufbeuren, der Sachkunde bewies und ein konkretes Kaufinteresse an den Luxusuhren im Gegenwert einer sechsstelligen Summe zeigte. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es ihm, den Geschäftsmann mit den Uhren vor die Tür zu locken, wo bereits in der Nähe ein Fluchtfahrzeug mit Fahrer parat stand. In einem günstigen Augenblick entriss der Haupttäter mit Gewalt dem Geschäftsmann die Beute. Fahrer und Haupttäter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Haupttäter trug anfänglich einen schwarzen Anzug mit hellblauer Krawatte und schwarze Schuhe, die zusammen mit einem Aktenkoffer in einer grünen Biotonne in der Buronstraße in Kaufbeuren aufgefunden wurden.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen VW Passat neuerer Bauart mit einem amtlichen Kennzeichen. Die Anfangsbuchstaben des Kennzeichens lauteten MG (Kfz-Kennzeichen für Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen).

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

Er war etwa 40–45 Jahre alt und etwa 160 cm groß, bärtig, korpulent. Er hatte kurze, schwarze, nach hinten gegelte Haare und trug eine Brille.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Deutlich jünger als der Haupttäter, ohne Bart und Brille, hatte kurze, schwarze, etwas wuschelige Haare, trug eine schwarze Jeans mit Löchern.

Die Kripo Kaufbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu folgenden Fragen:

• Wem ist ein dunkelblauer VW Passat neueren Baujahrs am Sonntagnachmittag, 14.03.2021, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr im Raum Jägerstraße, Tannengrund oder Buronstraße in Kaufbeuren aufgefallen.

• Wer kann Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug und dem Teilkennzeichen „MG“ machen?

• Wem sind eine oder mehrere Personen im Bereich der Buronstraße aufgefallen, die Gegenstände und Kleidungsstücke in eine Biotonne warf?

• Wem fiel eine Person in Kaufbeuren-Neugablonz auf, die sich in einem Fahrzeug oder im Freien umzog?

• Wer hat den VW Passat mit MG-Kennzeichen vor oder nach der Tat im Kaufbeurer Bereich und/oder auf den Hauptverkehrswegen B 12, A 7 oder A 96 gesehen?

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.