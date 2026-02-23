Schwerer Sportunfall in Bruckmühl: 26-Jähriger erleidet mögliche Querschnittlähmung – Polizei ermittelt

Am Freitag, den 20. Februar 2026, ereignete sich im Landkreis Rosenheim ein schwerer Sportunfall während des Trainings der Turnabteilung eines örtlichen Sportvereins in Bruckmühl. Ein 26-jähriger Mann verletzte sich so schwer, dass mit seiner Querschnittlähmung gerechnet werden muss. Die Kriminalpolizei Rosenheim untersucht derzeit die Umstände des tragischen Vorfalls.

Schwerer Unfall während des Trainings

Das Unglück ereignete sich gegen 18.10 Uhr in der Turnhalle am Rathausplatz. Der 26-jährige Sportler aus dem Landkreis Ebersberg befand sich alleinbeteiligt bei einer Übung, als er stürzte und sich schwer verletzte. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall ohne Fremdeinwirkung handelte.

Rettungsmaßnahmen und Ermittlungen

Rettungskräfte und ein Notarzt leisteten sofort Erste Hilfe am Unfallort. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. Die Polizeiinspektion Bad Aibling übernahm die ersten Maßnahmen vor Ort, während der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufnahm. Diese werden nun vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim fortgeführt. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Beteiligung Dritter.