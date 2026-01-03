Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwerer Stromausfall in Berlin – Brandstiftung wohl Ursache

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Berliner Südwesten ist am Samstag die Stromversorgung zusammengebrochen. Der örtliche Stromnetzbetreiber konnte einen Zeitpunkt für die Wiederversorgung am Mittag nicht mitteilen.

Stromzähler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Betroffen seien rund 45.400 Haushalte und 2.200 Gewerbekunden in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde.

Ursache war demnach ein Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal nahe des Kraftwerks Lichterfelde. Dadurch wurden mehrere Kabel beschädigt. Der Brand ist bereits gelöscht.

Aus dem LKA war zu hören, dass jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt werde.

