Schwerer Traktorunfall in Konzell: 72-Jähriger erleidet Fußverletzungen und 50.000 Euro Sachschaden

Ein schwerer landwirtschaftlicher Unfall ereignete sich gestern Nachmittag (21.10.2025) in Konzell, Landkreis Straubing-Bogen. Ein 72-jähriger Landwirt wurde dabei schwer verletzt.

Traktorunfall auf abschüssiger Wiese

Gegen 15.00 Uhr versuchte der Mann, mit einem Traktor und einem angehängten Güllefass Gülle auf einer stark abschüssigen Wiese auszubringen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Güllefass ins Rutschen und zog den Traktor mit sich nach hinten. Das Fahrzeuggespann wurde schließlich von einigen Bäumen gestoppt, wobei der Traktor auf die linke Seite kippte.

Rettungsmaßnahmen und Schadenshöhe

Die alarmierten Feuerwehren übernahmen die Bergung des Verunfallten. Der 72-Jährige zog sich schwere Verletzungen am Fuß zu und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Untersuchungen eingeleitet

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bogen führte die erste Aufnahme des Unfalls durch, anschließend übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Straubing die weiteren Untersuchungen. Auch die Berufsgenossenschaft war vor Ort in die Ermittlungen eingebunden.