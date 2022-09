Großes Glück hatte gestern kurz nach 17.00 Uhr ein 13-Jähriger, der – aus welchen Gründen auch immer – die Treppen am Eisenberg mit seinem Fahrrad hinunterfuhr.

Bei dem Fahrmanöver stürzte der Schüler und fiel die letzten fünf Meter kopfüber die Treppen in Richtung Elias-Holl-Platz hinunter. Dort prallte er mit dem Kopf auf dem Boden auf und war kurzzeitig bewusstlos. Als der Rettungsdienst und die Polizei kurz darauf eintrafen, war der junge Radler bereits wieder bei Bewusstsein. Der äußerlich unverletzt wirkende 13-Jährige trug einen Fahrradhelm, der ihn vermutlich vor größeren Verletzungen geschützt hatte. Er kam dennoch zur genaueren Untersuchung und Beobachtung zunächst in die Uniklinik und anschließend in die Kinderklinik.

An seinem Fahrrad war u.a. die Gabel gebrochen, der Schaden am Rad dürfte mehrere hundert Euro betragen.

