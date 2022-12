Am 25.12.2022 gegen 15:35 Uhr ereignete sich im Bereich der Königsbrunner Lechstraße, Kreuzung Benzstraße ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer.

Die unfallverursachende 54-jährige Fahrzeuglenkerin eines Pkw befuhr

die Blumenallee in südliche Richtung. Sie fuhr geradeaus über die Lechstraße in die

Benzstraße ein. Nach dem Kreuzungsbereich übersah sie den 91-jähringen

Fahrradfahrer, welcher mit seinem Padelec auf dem Fahrradweg der Lechstraße, in

östlicher Richtung, unterwegs war und gerade die Benzstraße überquerte. Die

Fahrzeuglenkerin prallte mit der Front ihres Pkw gegen die linke Seite des

Fahrradfahrers.

Der Fahrradfahrer stürzte auf die Straße, blieb dort reglos liegen und wurde von

eintreffenden Ersthelfern versorgt. Eine Polizeibeamtin, welche privat, außerhalb des

Dienstes, zufällig vor Ort war, stellte keine Vitalfunktionen beim Fahrradfahrer fest. Sie

leitete, zusammen mit den Ersthelfern, erfolgreich Wiederbelebungsmaßnahmen ein.

Der eintreffende Rettungsdienst übernahm die weiter Versorgung, des zunächst

wieder stabilen Fahrradfahrers. Im Anschluss wurde der Fahrradfahrer in das

Augsburger Universitätsklinikum eingeliefert. Beim Sturz erlitt der Fahrradfahrer so

schwere Verletzungen, dass ein Gutachter zur Unfallanalyse hinzugezogen werden

musste. Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.

6.000 Euro.

Die Feuerwehr Königsbrunn wurde zur Ausleuchtung und Absperrung der Unfallstelle

hinzugezogen. Bis zur Abschleppung des Pkw und Abschluss der Arbeiten des

Gutachters musste die Benzstraße kurzzeitig für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.