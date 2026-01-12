Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagnachmittag, den 12. Januar 2026, kam es auf der BAB A6 nahe dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw geriet ins Schlingern und erfasste zwei Pkw. Eine Person verstarb an der Unfallstelle.

Unfallhergang auf der A6

Der Unfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Nürnberger-Langwasser. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Lkw auf glatter Straße die Kontrolle und driftete auf den linken Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit zwei Pkw, woraufhin ein Pkw und der Lkw in Brand gerieten.

Rettung und Folgemaßnahmen

In dem brennenden Pkw befand sich der 64-jährige Fahrer, der von dem 54-jährigen Lkw-Fahrer schwer verletzt gerettet werden konnte. Eine weitere Person im Pkw wurde eingeklemmt und erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. Ihre Identität ist bislang unbekannt. Der Fahrer des zweiten beteiligten Pkw konnte sich selbstständig befreien und erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Sperrung und Ermittlungen

Der betreffende Abschnitt der Autobahn ist in Richtung Heilbronn bis zum Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten weiterhin vollständig gesperrt. Die Verkehrspolizei Feucht hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Sie werden dabei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter unterstützt.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel