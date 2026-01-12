Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen

Am Montagnachmittag, den 12. Januar 2026, kam es auf der BAB A6 nahe dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw geriet ins Schlingern und erfasste zwei Pkw. Eine Person verstarb an der Unfallstelle.

Unfallhergang auf der A6

Der Unfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Nürnberger-Langwasser. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Lkw auf glatter Straße die Kontrolle und driftete auf den linken Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit zwei Pkw, woraufhin ein Pkw und der Lkw in Brand gerieten.

Rettung und Folgemaßnahmen

In dem brennenden Pkw befand sich der 64-jährige Fahrer, der von dem 54-jährigen Lkw-Fahrer schwer verletzt gerettet werden konnte. Eine weitere Person im Pkw wurde eingeklemmt und erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. Ihre Identität ist bislang unbekannt. Der Fahrer des zweiten beteiligten Pkw konnte sich selbstständig befreien und erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Sperrung und Ermittlungen

Der betreffende Abschnitt der Autobahn ist in Richtung Heilbronn bis zum Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten weiterhin vollständig gesperrt. Die Verkehrspolizei Feucht hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Sie werden dabei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter unterstützt.

Erstellt durch: Kai Schmidt