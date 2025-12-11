Newsletter
Schwerer Unfall auf A73 bei Zapfendorf: Zwei Verletzte, Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Auf der Autobahn A73 bei Zapfendorf im Landkreis Bamberg kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwei Personen wurden dabei verletzt – eine davon schwer. Die Gegenfahrbahn Richtung Suhl ist weiterhin befahrbar, während die Richtung Nürnberg komplett gesperrt bleibt. Der Verkehr wird aktuell umgeleitet.

Details zum Unfallhergang

Laut ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Bamberg kollidierten ein VW Caddy und ein Goggomobil gegen 14.20 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschäden.

Verletzte und Rettungsmaßnahmen

Der 57-jährige Fahrer des Goggomobils zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-jährige Fahrer des VW Caddy aus dem Landkreis Augsburg erlitt leichtere Verletzungen und wurde ebenfalls medizinisch versorgt.

Untersuchungen und Verkehrsmaßnahmen

Die Verkehrspolizei Bamberg ist mit der Aufnahme des Unfalls beschäftigt und wird dabei von einem Unfallsachverständigen unterstützt, der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg hinzugezogen wurde. Die Sperrung der Fahrtrichtung Nürnberg dauert an, bis die Untersuchungen und Aufräumarbeiten abgeschlossen sind.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

