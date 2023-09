Autobahn A8/ AS Dasing/ FR Stuttgart – Am Freitagmittag kam es auf der Autobahn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Zwei Menschen wurden dabei schwerstverletzt.

Gegen 11.45 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Hinter ihm saß seine 27-jährige Mitfahrerin. Auf Höhe Dasing verlor der Mann offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und es kam zum Sturz. Dabei könnten der starke Regen und die nasse Fahrbahn eine mögliche Ursache gewesen sein. Beide Personen wurden durch den Sturz schwerstverletzt und jeweils mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Beteiligung von Dritten.