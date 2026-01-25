type here...
Schwerer Unfall auf B 12 bei Germaringen: Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden aufgrund Schneechaos
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Am 25. Januar 2026 ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der B 12 bei Germaringen ein schwerer Verkehrsunfall. Aufgrund des starken Schneefalls und der schneebedeckten Fahrbahn kam es zu stockendem Verkehr. Ein 38-jähriger Fahrer, der in Richtung Kaufbeuren unterwegs war, musste nach ersten Erkenntnissen abbremsen und um ein Auffahren zu vermeiden, wich er auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Schwere Verletzungen und hoher Sachschaden

Die 40-jährige Beifahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Auch der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Glücklicherweise blieben die drei Kinder des Ehepaares, die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, unverletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Zur Ableitung des Verkehrs waren die Freiwilligen Feuerwehren Buchloe und Jengen mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem wurden sechs Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt. Um den Unfallhergang zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B 12 musste aufgrund der Unfälle für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

