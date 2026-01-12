Schwerer Unfall auf B 28: Cabrio-Fahrer bei Neu-Ulm aus Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt

Am 12. Januar 2026 ereignete sich gegen 13:05 Uhr auf der B 28 in Richtung Neu-Ulm ein schwerer Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, ein 60-jähriger Mann, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unfallhergang: Fahrzeug überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn

Der 60-jährige Pkw-Fahrer verlor offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Cabriolet. In der Folge geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke. Dabei drehte sich das Cabriolet und überschlug sich, bevor es im angrenzenden rechten Graben zum Stillstand kam.

Schwerverletzter Fahrer und erheblicher Sachschaden

Durch den Überschlag wurde vermutlich das Fahrzeugdach beschädigt, was dazu führte, dass der nicht angeschnallte Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Der Mann blieb etwa zehn Meter weiter auf der Fahrbahn liegen und erlitt schwere Verletzungen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 5.000 Euro, während der Schaden an der Mittelschutzleitplanke auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird.

Einsatzkräfte und Verkehrsbeeinträchtigungen

Die B 28 war für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt. Danach wurde der Verkehr bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle einseitig vorbeigeleitet. Vor Ort waren neben der Polizei der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Weißenhorn und Illertissen im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.