Schwerer Unfall auf B12 bei Hutthurm: Pkw überschlägt sich – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 07.12.2025, ereignete sich gegen 02:30 Uhr auf der Bundesstraße 12 im Bereich von Hutthurm, Landkreis Passau, ein schwerer Verkehrsunfall.

Fahrer verliert Kontrolle in Linkskurve

Ein 21-jähriger Autofahrer geriet in einer Linkskurve nahe Leoprechting von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer schwer verletzt und mussten in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Alkoholisierung festgestellt

Da bei dem Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt wurde, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Um den genauen Verlauf des Unfalls zu ermitteln, wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Bundesstraße 12 vorübergehend gesperrt

Für die Dauer der Bergungsarbeiten blieb die Bundesstraße 12 an der Unfallstelle gesperrt.

Veröffentlicht: 08.12.2025, 08.05 Uhr