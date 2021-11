Wieder einmal musste die Feuerwehr Weißenburg am Sonntagabend (14.11.2021) zu einem schweren Verkehrsunfall auf die naheliegende B2 ausrücken. Für den Rettungsdienst hieß die Meldung „Verkehrsunfall, eingeklemmte Person“ und so ähnlich wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Glück im Unglück für die Verletzten, durch eine Fortbildung im Ehrenamt war mehr Personal da als üblich, so fuhr auch ein weiterer Notarzt mit zur Einsatzstelle.

Des Weiteren kam ein Notarzt als Ersthelfer hinzu. Dies rettete wohl einem Mann erst einmal das Leben, denn der Arzt konnte unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen beginnen.