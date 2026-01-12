Newsletter
Schwerer Unfall auf B25 bei Schopfloch: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Audi
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagabend, dem 12. Januar 2026, kam es auf der Bundesstraße 25 bei Schopfloch im Landkreis Ansbach zu einem tragischen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 35-jährige Motorradfahrer erlag infolge des Unfalls im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Unfallhergang auf der B25

Der Unfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr. Der Motorradfahrer fuhr auf der B25 in nördlicher Richtung zwischen den Anschlussstellen Schopfloch Süd und Schopfloch Nord und überholte kurz vor dem Unfall einen Lastwagen. Der 34-jährige Fahrer eines Audis bog aus einer Einmündung nach links auf die B25 in Richtung Dinkelsbühl ein und kollidierte mit dem Motorradfahrer, der sich wieder auf seiner Fahrspur befand.

Unfallfolgen und Sperrung der Fahrbahn

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er jedoch an seinen Verletzungen verstarb. Der Fahrer des Audis erlitt nur leichte Verletzungen. Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl übernahm die Unfallaufnahme, unterstützt von einem Gutachter, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Verkehrsmaßnahmen nach dem Unfall

Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Abschlepp- und Reinigungsarbeiten musste die Unfallstelle gesperrt werden, was eine Umleitung des Verkehrs erforderlich machte. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Bewältigung der Situation.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

