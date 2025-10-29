Schwerer Unfall auf der A7 bei Dettingen: Kleintransporter rammt Tanklastzug, Vollsperrung und kilometerlanger Stau

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Autobahn A7 nahe Dettingen an der Iller. Ein 31-jähriger Fahrer eines Tanklastzugs war auf der Autobahn in Richtung Kassel unterwegs, als ein 21-jähriger Fahrer eines Kleintransporters gegen 10:00 Uhr ungebremst auf den Tanklastzug auffuhr.

Rettungsaktion und Verkehrsmaßnahmen

Der junge Unfallverursacher wurde bei dem Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr Erolzheim konnte den eingeklemmten Fahrer bergen und an den Rettungsdienst übergeben. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Sperrung und Umleitung auf der A7

Durch den Unfall wurde der Tanklastzug am Auslaufstutzen beschädigt, was dazu führte, dass Speiseöl auf die Fahrbahn lief und eine umfangreiche Verschmutzung verursachte. Eine Spezialfirma übernahm die Reinigungsarbeiten, während das Wasserwirtschaftsamt Biberach hinzugezogen wurde, um die Situation zu überwachen. Die A7 war ab der Anschlussstelle Dettingen bis in die Abendstunden voll gesperrt, und der Verkehr wurde umgeleitet, was zu einem kilometerlangen Stau führte.

Polizeiliche Ermittlungen laufen

Die Bergung der verunfallten Fahrzeuge wurde von zwei Abschleppunternehmen durchgeführt. Vor Ort waren die Autobahnmeisterei Memmingen, die Freiwillige Feuerwehr Erolzheim, der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber aus Augsburg. Die Unfallaufnahme wurde von der Autobahnpolizeistation Memmingen durchgeführt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, und die Ermittlungen sind noch im Gange.