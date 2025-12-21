Schwerer Unfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Tote, darunter Kleinkind, zwei Schwerverletzte im Krankenhaus

Weißenburg. Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) kam es auf der Bundesstraße 2 bei Pleinfeld im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen ihr Leben verloren.

Schwerer Unfall auf der B2

Der Unfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr, als der Fahrer eines Dacia in Richtung Weißenburg unterwegs war. Zwischen den Anschlussstellen Pleinfeld Nord und Pleinfeld Süd hielt ein Abschleppfahrzeug mit einem Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen. Um dieses zu umfahren, wechselte der Dacia-Fahrer auf den linken Fahrstreifen.

Frontalzusammenstoß und tragische Folgen

Ein in gleicher Richtung fahrender Skoda geriet bei diesem Manöver aus bislang ungeklärter Ursache in den einspurigen Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Im Skoda befanden sich fünf Personen, während der Mercedes von einer Fahrerin gesteuert wurde.

Drei Tote und mehrere Schwerverletzte

Bei dem Unfall erlagen drei Insassen des Skoda – zwei Frauen im Alter von 28 und 36 Jahren sowie ein vier Jahre altes Kind – noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Zwei weitere Insassen, eine erwachsene Frau und ein weiteres Kleinkind, wurden schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Unweit des Hauptunfalls fuhren zwei weitere Fahrzeuge in den Bereich der Unfallstelle. Glücklicherweise kam es hierbei zu keinen weiteren schweren Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Weißenburg untersucht den Unfallhergang derzeit vor Ort. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären. Die B2 ist in beide Richtungen für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Erstellt durch: Janine Mendel