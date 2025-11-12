Newsletter
Schwerer Unfall auf Staatsstraße 2037: Zwei Verletzte und Totalschaden nach Pkw-Zusammenstoß bei Salgen
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Staatsstraße 2037 zwischen Kirchheim und Pfaffenhausen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Unfallhergang und Folgen

Ein 36-Jähriger wollte nach bisherigen Erkenntnissen die Straße von einer untergeordneten Ortsverbindung aus Salgen kommend überqueren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 40-Jährigen, der in südliche Richtung fuhr, und es kam zum Zusammenstoß. Der Aufprall war so stark, dass der Motorblock eines der Fahrzeuge herausgerissen wurde und das Auto auf dem Dach zum Liegen kam.

Verletzungen und Sachschaden

Beide Fahrer mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 40-Jährige wurde auf Grund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro.

Straßensperrungen und Ermittlungen

Die Strecke zwischen dem Kreisverkehr bei Salgen und Pfaffenhausen war wegen auslaufender Betriebsstoffe für etwa drei Stunden gesperrt, um die Fahrbahn zu reinigen und den Unfall aufzunehmen. Vor Ort waren etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Salgen, Kirchheim und Pfaffenhausen. Die Polizeiinspektion Mindelheim ermittelt gegen den 36-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 7685-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel