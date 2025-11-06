Schwerer Unfall bei Altusried: Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Frontalzusammenstoß

ALTUSRIED. Am Donnerstagabend ereignete sich kurz vor der Ortseinfahrt Altusried ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Zusammenstoß zweier Pkw

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin war auf der Ortsverbindungsstraße von Krugzell in Richtung Altusried unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie kurz vor der Ortseinfahrt in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug eines 78-Jährigen.

Weitere Kollisionen unvermeidbar

Eine 21-Jährige und ein 60-Jähriger hinter den verunglückten Fahrzeugen konnten dem Unfall nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stießen ebenfalls mit den bereits kollidierten Fahrzeugen zusammen. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen, während die anderen beteiligten Personen glücklicherweise nur leicht verletzt wurden.

Schaden und Sperrung der Unfallstelle

Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung der Fahrzeuge war eine Vollsperrung über zwei Stunden notwendig. Mehrere Streifen der Verkehrspolizei Kempten und die Feuerwehr Altusried waren im Einsatz.