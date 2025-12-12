Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Schwerer Unfall bei Illertissen: 15-jährige Fahrerin schwer verletzt, Straße stundenlang gesperrt
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
1 Min.Lesezeit

Schwerer Unfall bei Illertissen: 15-jährige Fahrerin schwer verletzt, Straße stundenlang gesperrt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Illertissen und Unterroth.

Leicht-Kraftfahrzeug von 20-jährigem Pkw-Fahrer übersehen

Eine 15-jährige Fahrerin war zusammen mit ihrer ebenfalls 15-jährigen Beifahrerin in einem vierrädrigen Leicht-Kraftfahrzeug (45 km/h) in Richtung Unterroth unterwegs, als sie von einem 20-jährigen Pkw-Fahrer übersehen wurde. Der Pkw der beiden Jugendlichen wurde durch den Zusammenstoß in einen angrenzenden Acker geschleudert. Während die Beifahrerin fast unverletzt das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen konnte, erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen und konnte den Pkw nicht eigenständig verlassen.

Schnelles Eingreifen der Polizei und Rettungskräfte

Eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen kam zufällig kurz nach dem Unfall vorbei und leistete sofort Erste-Hilfe bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die schwer verletzte Fahrerin wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Der 20-jährige Pkw-Fahrer und die Beifahrerin benötigten keine weitere medizinische Hilfe. Beide Fahrzeuge erlitten starke Schäden und mussten abgeschleppt werden.

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

Zur Unfallversorgung und Verkehrslenkung waren die Feuerwehren aus Illertissen, Jedesheim, Unterroth sowie die Kreisbrandinspektion mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Auch mehrere Rettungswägen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Straße zwischen der Autobahnanschlussstelle Illertissen und Unterroth war mehrere Stunden voll gesperrt. Aufgrund der schweren Verletzungen kam ein Unfall-Sachverständiger zur Begutachtung vor Ort. Der Pkw-Fahrer wurde einer Blutentnahme unterzogen, da eine leichte Alkoholisierung festgestellt wurde. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Illertissen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

Zwei Jungen bei gefährlichem Straßenbahn-Internettrend erwischt und angezeigt

0
Am Mittwochabend (10.12.2025) wurden in Augsburg-Oberhausen zwei Jungen im...
Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
FC Augsburg

Römische Vergangenheit am Standort der Arena des FC Augsburg

0
Wo heute Fußballfans jubeln und der FC Augsburg seine Heimspiele austrägt, befand sich vor rund 2000 Jahren eine römische Siedlung. Neue archäologische Forschungen im Umfeld des Stadions haben 2024 nicht nur zahlreiche Funde ans Licht gebracht, sondern auch das Verständnis der antiken Infrastruktur Augsburgs entscheidend vertieft. Die Ergebnisse bilden den Kern einer Ausstellung im Römerlager, die sowohl die historische Siedlung als auch ihre moderne Rezeption im Umfeld des FCA beleuchtet.

Neueste Artikel