Schwerer Unfall bei Illertissen: 15-jährige Fahrerin schwer verletzt, Straße stundenlang gesperrt

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Illertissen und Unterroth.

Leicht-Kraftfahrzeug von 20-jährigem Pkw-Fahrer übersehen

Eine 15-jährige Fahrerin war zusammen mit ihrer ebenfalls 15-jährigen Beifahrerin in einem vierrädrigen Leicht-Kraftfahrzeug (45 km/h) in Richtung Unterroth unterwegs, als sie von einem 20-jährigen Pkw-Fahrer übersehen wurde. Der Pkw der beiden Jugendlichen wurde durch den Zusammenstoß in einen angrenzenden Acker geschleudert. Während die Beifahrerin fast unverletzt das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen konnte, erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen und konnte den Pkw nicht eigenständig verlassen.

Schnelles Eingreifen der Polizei und Rettungskräfte

Eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen kam zufällig kurz nach dem Unfall vorbei und leistete sofort Erste-Hilfe bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die schwer verletzte Fahrerin wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Der 20-jährige Pkw-Fahrer und die Beifahrerin benötigten keine weitere medizinische Hilfe. Beide Fahrzeuge erlitten starke Schäden und mussten abgeschleppt werden.

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

Zur Unfallversorgung und Verkehrslenkung waren die Feuerwehren aus Illertissen, Jedesheim, Unterroth sowie die Kreisbrandinspektion mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Auch mehrere Rettungswägen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Straße zwischen der Autobahnanschlussstelle Illertissen und Unterroth war mehrere Stunden voll gesperrt. Aufgrund der schweren Verletzungen kam ein Unfall-Sachverständiger zur Begutachtung vor Ort. Der Pkw-Fahrer wurde einer Blutentnahme unterzogen, da eine leichte Alkoholisierung festgestellt wurde. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Illertissen.