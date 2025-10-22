Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
Schwerer Unfall bei Immenstadt: 77-Jähriger bei Überschlag auf der B19 schwer verletzt
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwerer Unfall bei Immenstadt: 77-Jähriger bei Überschlag auf der B19 schwer verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochmittag hat sich an der Anschlussstelle Immenstadt-Stein auf der B19 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Unfallhergang bei starkem Regen

Ein 77-jähriger Fahrer war in Richtung Kempten unterwegs, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet an der Ausfahrt Immenstadt-Stein von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Schließlich kam das Fahrzeug auf allen vier Reifen zum Stehen.

Rettungseinsatz und Straßensperrung

Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Immenstadt und Sonthofen im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergemaßnahmen blieb die Anschlussstelle etwa eine Stunde lang gesperrt.

Gesamtschaden und Einsatzkräfte

Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes leisteten schnelle Hilfe.



Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

