Schwerer Unfall in Bichl: 90-Jähriger stirbt bei Pkw-Zusammenstoß auf B11

Am Montagnachmittag, dem 1. Dezember 2025, kam es in Bichl im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß zweier Pkw wurde ein 90-jähriger Mann aus Kochel am See tödlich verletzt. Die Polizeistation Kochel am See hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Details des Unfalls

Gegen 15.50 Uhr befuhr der 90-Jährige mit seinem VW Lupo die Kocheler Straße am Ortsende von Bichl in Richtung B11. Seine 86-jährige Ehefrau war Beifahrerin in seinem Fahrzeug. Zur gleichen Zeit lenkte eine 68-jährige Frau aus Gaißach ihren VW T-Roc auf der B11 in Richtung B472, zusammen mit ihrer 66-jährigen Schwester als Beifahrerin. Der Unfall ereignete sich, als der Kocheler auf die B11 einbog und dabei offenbar das von links kommende Fahrzeug der Gaißacherin übersah, was zur Kollision führte.

Folgen des Verkehrsunfalls

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb der Unfallverursacher noch an der Unfallstelle. Seine Ehefrau wurde verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Bad Tölz gebracht. Die beiden Frauen im VW T-Roc erlitten leichtere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Penzberg eingeliefert.

Straßensperrung und Einsatzkräfte

Die B11 war bis 19.30 Uhr vollständig gesperrt, während eine Umleitung durch die Straßenmeisterei und die Feuerwehr Bichl eingerichtet wurde. Vor Ort waren die Feuerwehren Bichl und Benediktbeuern, der Rettungsdienst, der Kriseninterventionsdienst sowie der Rettungshubschrauber des Unfallklinikums Murnau im Einsatz.

Die Ermittlungen werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II von der Polizeistation Kochel am See weitergeführt.