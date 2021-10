Am 29.10.2021 gegen 13.00 Uhr ereignete sich in der Ludwig-Thoma Straße in Augsburg-Pfersee ein Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen Opel-Fahrer und einem 8- jährigen Mädchen, das zu Fuß unterwegs war.

Das Kind überquerte nach bisherigen Erkenntnissen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten die Fahrbahn der Ludwig-Thoma-Straße Höhe der 60er-Hausnummern, wo es von dem 54-jährigen Pkw-Fahrer, der die Straße in nördlicher Fahrtrichtung befuhr, übersehen und von dem Fahrzeug erfasst wurde.

Das 8-jährige Mädchen wurde durch den Zusammenstoß mitgeschleudert und kam etwa zehn Meter hinter der Unfallstelle zum Liegen. Mit zunächst unbekannten Verletzungen wurde das Kind sofort in ein Krankenhaus verbracht. Es befindet sich nicht in Lebensgefahr, erlitt jedoch diverse Prellungen und muss einige Tage im Krankenhaus verbleiben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem Opel-Fahrer einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohols ermittelt wird. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des 54-Jährigen wurde sichergestellt.

Der genaue Unfallhergang wird nun im Rahmen eines unfallanalytischen Gutachtens ermittelt.

