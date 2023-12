Schwerer Unfall in Ustersbach-Mödishofen: Autofahrer erfasst 2-jähriges Mädchen beim Spielen

Am Sonntag, dem 10.12.2023, hat in Ustersbach-Mödishofen in der Drosselstraße ein Autofahrer ein knapp 2-jähriges Mädchen beim Spielen mit anderen Kindern in der Einfahrt des Hauses angefahren.

Zur Unfallzeit rannten die Kinder auf die Straße. Ein Kind sah ein Auto kommen und rief „Auto“. Das Mädchen wollte anhalten, aber rutschte auf dem Schnee aus und fiel mit dem Fuß voran auf die Straße. Dort wurde das Bein von dem VW Up einer 29-Jährigen Frau

überrollt. Das Mädchen erlitt, nach derzeitigem Kenntnisstand, eine Unterschenkelfraktur. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Kinderklink Augsburg eingeliefert.