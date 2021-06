Schwerer Unfall in Weißenhorn – Auto überschlägt sich auf der Kaiser-Karl-Straße

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn.

Eine 43-Jährige hatte mit ihrem Pkw die Kaiser-Karl-Straße in nördlicher Richtung befahren. Etwa auf Höhe der Nikolaus-Thormann-Straße kam deren Pkw ohne Fremdeinwirkung nach rechts hin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug. In der Folge überschlug sich der Pkw der 43-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand trug sie aber keine schwerwiegenden Verletzungen davon.

Die Straße musste kurzfristig komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Weißenhorn war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort und unterstützte bei der Sperrung. Warum die 43-Jährige von der Fahrbahn abkam, gilt es genauso wie die Höhe des entstandenen Sachschadens noch zu klären.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.