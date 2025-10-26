Schwerer Unfall mit Polizeifahrzeug in Augsburg – Vier Verletzte

Augsburg – Am späten Samstagabend hat sich in der Wertachstraße in Augsburg ein schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Polizeifahrzeugs ereignet. Gegen 22:30 Uhr kollidierte ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Augsburg Mitte, der sich auf einer Einsatzfahrt mit Sondersignal befand, mit einem privaten SUV.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Polizeiwagen nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer. Das Fahrzeug wurde dabei schwer beschädigt – laut Polizei entstand Totalschaden.

Die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen sowie die zwei Insassen des SUV wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch im SUV lösten die Airbags aus, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und mehrere Polizeistreifen waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, band auslaufende Betriebsstoffe und unterstützte die Verkehrslenkung. Ein Verkehrsmeister der Stadtwerke war ebenfalls vor Ort, da die Tramlinie 2 wegen der Vollsperrung der Wertachstraße ab 22:30 Uhr nicht mehr verkehren konnte.

Die Sperrung dauerte rund zwei Stunden an. Der Verkehr wurde umgeleitet. Zwischenzeitlich übernahmen andere Streifenwägen den ursprünglichen Einsatz in Oberhausen.

Ob möglicherweise ein drittes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war, ist laut Polizei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.