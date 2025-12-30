Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
Schwerer Unfall mit Polizeifahrzeug in Lappersdorf: Eine Person schwer verletzt
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwerer Unfall mit Polizeifahrzeug in Lappersdorf: Eine Person schwer verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 30. Dezember 2025 ereignete sich auf der Regensdorfer Straße in Lappersdorf ein schwerer Verkehrsunfall, an dem auch ein Streifenfahrzeug beteiligt war.

Unfallhergang: Drei Fahrzeuge beteiligt

Gegen 12:50 Uhr kam es auf der Regensdorfer Straße in Lappersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Unter diesen befand sich auch ein Streifenfahrzeug der Polizei.

Verletztenbilanz: Eine Person schwer verletzt

Bei dem Unfall erlitt eine Person schwere Verletzungen, während drei weitere Personen leichte bis mittelschwere Verletzungen davontrugen. Alle Verletzten wurden umgehend in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Ermittlungen zum Unfallhergang

Zur Klärung des exakten Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachter vor Ort hinzugezogen. Die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg übernahm die Unfallaufnahme und ermittelt derzeit die Details zum Vorfall.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

