Schwerer Unfall mit Wohnanhänger-Gespann bei Lindau – 85-Jährige wird schwer verletzt

Am 06.06.2023 gegen 12:30 Uhr erreichte die Polizei Lindau die Mitteilung über ein verunfalltes Pkw-Wohnanhänger-Gespann auf der B31. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich das Gespann an einem dortigen Baum verfangen hatte.

Aus welchem Grund der 78-jährige Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Seine 85-jährige Ehefrau, welche Beifahrerin war, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Fahrer selbst wurde lediglich leicht verletzt und kam zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus. Aufgrund des Hubschraubers und der Bergungsarbeiten musste die B31 für die Dauer von ca. 1,5 Uhr beidseitig gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr zumindest in Richtung Friedrichshafen wieder fließen. Nach einer weiteren Stunde war auch die Fahrbahn in Richtung Lindau geräumt und befahrbar. Nebensächlich dürfte wohl sein, dass sowohl am Pkw, wie auch am Anhänger wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Neben drei Streifen der Lindauer Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienst, sowie die Straßenmeisterei Lindenberg, bei dem Einsatz beteiligt.

