Schwerer Verkehrsunfall auf A7 bei Kempten: Vier Verletzte und 90.000 Euro Schaden

Am Dienstag hat sich gegen 13:20 Uhr an der Anschlussstelle Kempten-Leubas auf der A7 in Richtung Ulm ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Unfallhergang auf der A7

Eine 73-jährige Fahrerin wechselte auf der A7 vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Zeitgleich näherte sich ein 22-jähriger Autofahrer von hinten mit vermutlich hoher Geschwindigkeit. Der Zusammenprall beider Fahrzeuge war unvermeidlich: Der Pkw des 22-Jährigen prallte auf den Wagen der Seniorin, schleuderte in die Mittelschutzleitplanke und überschlug sich, bevor er im rechten Fahrzeuggraben zum Liegen kam. Der Wagen der 73-Jährigen wurde durch den Aufprall gegen das linke Heck des Lkw geschoben. Die Feuerwehr musste die Frau aufgrund der Verformungen ihres Fahrzeugs befreien.

Hoher Sachschaden und Verletzungen

Beide Pkw erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Am Lkw entstand Sachschaden, doch er blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

Verletzte und Verkehrsbehinderungen

Die 73-jährige Unfallverursacherin wurde schwer verletzt. Der 22-jährige Fahrer und zwei Insassen seines Fahrzeugs, eine 18-Jährige und ein 21-Jähriger, erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb.

Die A7 in Richtung Ulm musste für die Unfallaufnahme, Räumung und Reinigung etwa zwei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich zahlreiche Polizeikräfte, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Kempten sowie die Autobahnmeisterei Sulzberg.