Schwerer Verkehrsunfall auf AIC 8 bei Aindling: Fahrer muss nach Überschlag wiederbelebt werden

Laut Zeugenangaben kam der 63jährige Fahrzeugführer, der aus dem Gemeindegebiet Inchenhofen stammt, mit seiner Mercedes A-Klasse alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen und der bewusstlose Fahrzeugführer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach erfolgreicher Reanimation kam der Fahrzeugführer zur weiteren Behandlung in die Uniklinik nach Augsburg. Nach momentanem Kenntnisstand besteht aktuell keine Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete eine Blutentnahme bei dem Verunglückten an, da dieser aufgrund Zeugenangaben bereits durch unsichere Fahrweise vor dem Unfall auffiel. Die Kreisstraße AIC 8 war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Der Pkw des Verunfallten ist durch den Unfall komplett beschädigt worden und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht eruiert werden. Ein Fremdschaden entstand nach erstem Anscheine nicht.





