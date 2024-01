Schwerer Verkehrsunfall auf B300 bei Kutzenhausen

Gegen 10.25 Uhr fuhr ein 75-jähriger Fahrer eines VW auf der B 300 von Gessertshausen in Richtung Ustersbach. Etwa in der Nähe der Abzweigung nach Reitenbuch verlor der Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über die Straße und geriet nach links von der Straße ab. Zunächst kollidierte er mit einem Verkehrsschild, gelangte dann in die Böschung und überschlug sich. Der Wagen kam dabei auf einem nahegelegenen Parkplatz zum Liegen.

Die Feuerwehren von Kutzenhausen und Reitenbuch konnten den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Da der Verdacht auf einen Herzinfarkt bestand, wurde der 75-jährige Mann mit einem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Es gibt noch keine genauen Informationen über die Verletzungen. Der geschätzte Totalschaden am Fahrzeug beträgt 20.000 Euro.