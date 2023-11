Schwerer Verkehrsunfall auf der B12 bei Ruderatshofen: Drei Personen schwer verletzt und Straße stundenlang gesperrt

Am 02.11.2023 ereignete sich gegen 11:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B12 zwischen den Anschlussstellen Geisenried und Altdorf. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt.

Ein 54-jähriger Autofahrer, der in Richtung Kaufbeuren unterwegs war, geriet aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 81-jährigen Fahrer und dessen 76-jähriger Beifahrerin, die in Richtung Kempten fuhren. Ein weiterer Fahrer, der direkt hinter dem 81-Jährigen fuhr, versuchte noch auszuweichen, wurde jedoch durch herumliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die Feuerwehr musste die eingeklemmten Fahrer aus den ersten beiden Fahrzeugen befreien. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des dritten Fahrzeugs blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter von der Staatsanwaltschaft Kempten hinzugezogen. Die B12 war zwischen den Anschlussstellen Altdorf und Geisenried bis etwa 15:30 Uhr komplett gesperrt. Rettungswagen, Rettungshubschrauber und Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren im Einsatz.

Die Polizei Marktoberdorf führt die weiteren Ermittlungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten durch. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Rufnummer 08342/96040 zu melden.