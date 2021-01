Schwerer Verkehrsunfall auf der B12

Am Morgen des 06.01.2021 war eine 41-jährige Autofahrerin auf der B12, von Weitnau kommend, in Richtung Isny unterwegs.

Auf Höhe Klausenmühle verlor sie auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Sie wurde schwer verletzt in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Kleinweiler und Weitnau aus dem Fahrzeugwrack befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 43-jährige Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter bestellt, außerdem musste die Bundesstraße für mehr als 4 Stunden vollgesperrt werden.

