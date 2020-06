Schwerer Verkehrsunfall auf der B13 im Kreis Pfaffenhofen – Fahrer eingeklemmt

Am Freitagvormittag ereignete sich auf der B13 im Landkreis Pfaffenhofen ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz vor der Ortschaft Pörnbach waren ein Audi Kombi und ein Kleintransporter der Marke Peugot aus bisher ungeklärten Gründen frontral zusammengestoßen.

Der Fahrer des Transporters wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber wurde gerufen. Der Einsatz läuft zur Stunde noch.

Auf der B13 im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ereignete sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall. Etwa drei Kilometer nach Pörnbach in Fahrtrichtung Pfaffenhofen stießen ein Audi Kombi und ein Peugeot Kleintransporter auf gerader Strecke aus ungeklärter Ursache frontal zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Fahrer des Kleintransporters in seinem Wagen eingeklemmt war. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät befreien. Ein Rettungshubschrauber zur Landung.