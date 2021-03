Schwerer Verkehrsunfall auf der B17 – Frau wird schwerverletzt

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der B17 ein schwerer Verkehrsunfall auf Höhe der Anschlussstelle Landsberg Süd/Friedheim.

Eine 48-jährige aus dem Landkreis Landsberg befuhr die B17 von Landsberg kommend in Richtung Schongau. Die Dame kam zunächst mit ihrem Pkw ins rechte Bankett, und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt kam der Dame ein Pkw entgegen, welcher mit einer 34-jährigen und einer 27-jährigen Dame aus dem Bereich Ostallgäu besetzte war. Diesen Pkw touchierte die 48-jährige linksseitig und kam danach ins Schleudern. Anschließend wurde der Pkw der 48-jährigen noch von einem 22-jährigen Fahrzeugführer und dessen Pkw frontal erfasst. Der 22-jährige war in Fahrtrichtung Landsberg unterwegs. Die 48-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht werden. Der 22-jährige und die 34-jährige und 27-jährige Dame wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den drei Pkws entstand nach ersten Einschätzungen jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw des 22-jährigen geriet nach dem Unfall in Brand und wurde durch einen unbeteiligten 37-jährigen Lkw Fahrer gelöscht. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde ein unfallanalytisches Gutachten von der Staatsanwaltschaft Augsburg angeordnet. Die B17 war während der Unfallaufnahme für knapp vier Stunden komplett gesperrt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.