Newsletter
Samstag, Oktober 18, 2025
14.4 C
London
type here...
Subscribe
Schwerer Verkehrsunfall bei Ettringen: 27-Jähriger schwer verletzt, Totalschaden an beiden Autos
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
1 Min.Lesezeit

Schwerer Verkehrsunfall bei Ettringen: 27-Jähriger schwer verletzt, Totalschaden an beiden Autos

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ETTRINGEN. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach, bei dem zwei PKW beteiligt waren.

Unfallhergang auf der Ortsverbindungsstraße

Ein 81-jähriger Deutscher fuhr aus einer Nebenstraße auf die Ortsverbindungsstraße und übersah dabei einen 27-jährigen Deutschen, der ordnungsgemäß von Höfen in Richtung Siebnach unterwegs war. Der Zusammenstoß der Fahrzeuge war unvermeidlich.

Folgen des schweren Aufpralls

Durch die Kollision wurde der PKW des 27-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert und prallte seitlich an einen Baum, wobei das Fahrzeug in zwei Teile zerbrach. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug in ein nahegelegenes Gebüsch geschleudert.

Rettungseinsatz und Verletzungen

Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der Verletzungen der beteiligten Personen waren neben den Feuerwehren Ettringen und Siebnach auch Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Bad Wörishofen, Buchloe, Mindelheim und Schwabmünchen sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes im Einsatz.

Der schwerverletzte 27-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, mit einem geschätzten Sachschaden von etwa 25.000 Euro. (PI Bad Wörishofen)

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Zwischen Siebnach und Oberhöfen im Landkreis Unterallgäu hat sich...
Polizeimeldungen Bayern

Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

0
Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...

Neueste Artikel