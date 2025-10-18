Schwerer Verkehrsunfall bei Ettringen: 27-Jähriger schwer verletzt, Totalschaden an beiden Autos

ETTRINGEN. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach, bei dem zwei PKW beteiligt waren.

Unfallhergang auf der Ortsverbindungsstraße

Ein 81-jähriger Deutscher fuhr aus einer Nebenstraße auf die Ortsverbindungsstraße und übersah dabei einen 27-jährigen Deutschen, der ordnungsgemäß von Höfen in Richtung Siebnach unterwegs war. Der Zusammenstoß der Fahrzeuge war unvermeidlich.

Folgen des schweren Aufpralls

Durch die Kollision wurde der PKW des 27-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert und prallte seitlich an einen Baum, wobei das Fahrzeug in zwei Teile zerbrach. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug in ein nahegelegenes Gebüsch geschleudert.

Rettungseinsatz und Verletzungen

Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der Verletzungen der beteiligten Personen waren neben den Feuerwehren Ettringen und Siebnach auch Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Bad Wörishofen, Buchloe, Mindelheim und Schwabmünchen sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes im Einsatz.

Der schwerverletzte 27-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, mit einem geschätzten Sachschaden von etwa 25.000 Euro. (PI Bad Wörishofen)