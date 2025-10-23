Schwerer Verkehrsunfall bei Ipsheim: 79-Jähriger verstorben, Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstagabend, den 23. Oktober 2025, ereignete sich in Ipsheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei stießen zwei Pkw zusammen und ein 79-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfallhergang am Abend

Gegen 18:50 Uhr war ein 39-jähriger Mann mit einem Opel Mokka auf der Staatsstraße 2252 in Richtung Bad Windsheim unterwegs. In der Kurve bei der Mailheimer Steige geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Opel Meriva zusammen. Der allein im Fahrzeug befindliche, 79-jährige Fahrer wurde aus seinem Wagen befreit und vor Ort reanimiert, verstarb aber aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Rettung und Sperrung der Unfallstelle

Der 39-jährige Fahrer des Opel Mokka erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Windsheim

Die Polizeiinspektion Bad Windsheim führte die Unfallaufnahme durch, unterstützt von einem Sachverständigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Momentan ist die Staatsstraße im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt (Stand: 21:45 Uhr).

Erstellt durch: Janine Mendel