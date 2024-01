Schwerer Verkehrsunfall in Bobingen | Angetrunkener Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis verursacht Kollision mit Verletzten

Am Sonntag, den 07.01.2024, ereignete sich um 02:25 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lindauer Straße in Bobingen ein Verkehrsunfall mit verletzten

Personen.

Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Westen missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des 28-jährigen Pkw-Fahrers, der sich auf der Lindauer Straße in nördlicher Fahrtrichtung befand. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 32-jährige Fahrer wurde dabei verletzt.

Das Fahrzeug wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Bobingen befreit werden. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen (HWS, evtl. Rückenverletzung) in die Uniklinik Augsburg gebracht. Der 28-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Beifahrer des Pkw, der 25 Jahre alt ist, wurde leicht verletzt.

Ein Alkoholtest konnte aufgrund der vorliegenden Verletzungen nicht durchgeführt werden. Der Unfallverursacher, der 32 Jahre alt ist, wurde einer Blutentnahme unterzogen.

Der Fahrer besaß keine gültige Fahrerlaubnis.

Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Königsbrunn war mit vier Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Die Kreuzung wurde für eine Stunde gesperrt.