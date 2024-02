Am Montagabend kam es in Kaufbeuren im Bereich des Kreisverkehrs an der Moosmangstraße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 77-jähriger Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kam mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und fuhr anschließend geradeaus über den Kreisverkehr. In der Einfahrt des Kreisverkehrs streifte der 77-Jährige zunächst einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte anschließend hinter dem Kreisverkehr frontal mit einem zweiten entgegenkommenden Pkw. Der zweite Pkw war mit einer vierköpfigen Familie besetzt. Drei Familienangehörige wurden leicht verletzt durch das Rote Kreuz in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der 77-jährige Unfallfahrer kam ebenfalls leicht verletzt in ein nahegelegenes Klinikum. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf schätzungsweise 31.000,- Euro. Aufgrund der Sperrung des Kreisverkehrs kam es kurzzeitig im Bereich der Neugablonzer Straße zu einer Verkehrsbehinderung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (PI Kaufbeuren)