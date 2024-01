Schwerer Verkehrsunfall in Kempten – Auto stürzt fast fünf Meter von Parkdeck in die Tiefe

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich in der Scheibenstraße in Kempten ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine 57-jährige Kemptenerin wollte mit ihrem Pkw in ein Parkhaus einfahren. Nachdem sie das Einfahrtsticket gelöst hatte und sich die Schranke öffnete, gab sie plötzlich Vollgas. In der Folge raste die 57-Jährige geradeaus über das Parkdeck, durchbrach auf der gegenüberliegenden Seite einen massiven Metallzaun und stürzte mit ihrem Auto 4,60 Meter in die Tiefe. Ihr Fahrzeug prallte mit der Front auf den Grünstreifen einer unterhalb des Parkdecks gelegenen Wohnanlage und kippte anschließend auf das Dach.

Zahlreiche Anwohner, die den Vorfall beobachtet hatten, leisteten sofort Hilfe. Wie durch ein Wunder kam die 57-Jährige mit leichten Verletzungen davon. Ihr Auto musste mit einem eigens angeforderten Schwerlastkran geborgen werden. Die Bergung dauerte rund zwei Stunden und blockierte in dieser Zeit die Ausfahrt des Parkdecks und des angrenzenden Parkhauses.

Die Freiwillige Feuerwehr Kempten kümmerte sich um die Sicherung des durchbrochenen Geländers. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 57-Jährige vermutlich versehentlich das Gaspedal betätigt hatte. Ihr Auto hat nur noch Schrottwert. Der Gesamtschaden an Auto und Geländer wird derzeit auf mindestens 13.000 Euro geschätzt.