Montag, Dezember 8, 2025
Schwerer Verkehrsunfall in Mitterskirchen: Fußgänger von Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

MITTERSKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Am frühen Sonntagmorgen, dem 07.12.2025, ereignete sich gegen 04:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K PAN 46 zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Unfall auf der Kreisstraße

Ein 40-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Vilshofen war mit seinem Pkw in Richtung Mitterskirchen unterwegs. Auf Höhe von Sauersberg kollidierte er mit einem 32-jährigen Fußgänger aus Mitterskirchen, der sich auf der Fahrbahn befand. Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr im Einsatz

Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Mitterskirchen war mit etwa 10 Einsatzkräften vor Ort, um technische Hilfe zu leisten.

Ermittlungen zum Unfallhergang

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat zur Untersuchung des Unfallhergangs einen Gutachter hinzugezogen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eggenfelden unter der Telefonnummer 08721/96050 zu melden.

Veröffentlicht: 07.12.2025, 08.04 Uhr

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel