Ältere Frau fährt in Fußgänger – Zustand des jungen Mannes weiter lebensbedrohlich

Am Nachmittag des 31.08.2021 kam es kurz vor 16.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Neusäß.



Zum bereits geschilderten Unfallhergang kann ergänzt werden, dass die „erst“ 89-jährige Fahrerin (gestrige Polizeiangabe 90) am Unfallort zunächst in einer Parklücke stand, rückwärts ausparkte und dann aus unklaren Gründen wieder vorwärts auf den Gehweg und gegen ein Baugerüst des dortigen Anwesens fuhr. Sie erfasste hierbei mit der Fahrzeugfront den 20-jährigen Passanten (gestrige Polizeiangabe 21), der lebensbedrohlich verletzt wurde. Im Anschluss fuhr die 89-Jährige dann in Richtung Innenstadt davon, wo sie kurze darauf mit dem Pkw unfallbedingt stehen blieb und durch die hinzugerufene Polizeistreife angetroffen werden konnte.