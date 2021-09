Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer bei Hollenbach

Am Donnerstag, 02.09.21, befuhr ein 38-jähriger Yamaha- Motorradfahrer gegen 18:40 Uhr die Kreisstraße AIC 4 von Igenhausen in Richtung Haunswies.

Etwa einen Kilometer vor Haunswies kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Audi. Der 38-Jährige erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden. Die 52-jährige Audi- Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde am Unfallort ambulant versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell noch nicht möglich.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg gab zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag, wofür beide Fahrzeuge sichergestellt werden mussten. Die Kreisstraße AIC 4 war für die Dauer der Unfallaufnahme für knapp vier Stunden gesperrt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.