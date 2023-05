Schwerer Verkehrsunfall zwischen Horgau und Biburg

Am Montagmorgen, 08.05.2023 ereignete sich gegen 06:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der St. 2510 zwischen Biburg und Horgau.

Der 51-Jährige Fahrer eines VW Crafter war in einer Rechtskurve zu Beginn des Waldgebietes aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr er mit dem Fahrzeug auf die Leitplanke und überschlug sich. Das Fahrzeug kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 51-Jährige war eingeklemmt und musste von Kräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der schwer verletzte Mann wurde zur Behandlung in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht und wurde dort notoperiert. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr. Die Feuerwehren von Horgau, Horgauergreut, Biburg und Zusmarshausen waren mit 35 Kräften vor Ort. Die St. 2510 war für ca. 1 Stunde komplett gesperrt. Am Crafter entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000,- €.