Bei der Kollision eines Winterdienstfahrzeuges mit einer S-Bahn wurden am Vormittag zwei Personen verletzt. Derzeit laufen Bergungs- und Evakuierungsmaßnahmen.

Gegen 10:40 Uhr war ein Traktor mit Winterdienstausrüstung am S-Bahn-Haltepunkt Markt Indersdorf mit Winterdienstarbeiten beschäftigt.

An diesem unbeschrankten Bahnübergang übersah der Mann ersten Ermittlungen zufolge einen herannahenden S-Bahn-Zug. Zwar leitete der Zugführer eine Notbremsung ein, jedoch konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Hierbei wurde der Fahrer des Winterdienstfahrzeuges schwer verletzt, der Zugführer erlitt einen Schock. Nach derzeitigem Stand wurde keiner der 15 Fahrgäste der Bahn verletzt. Derzeit ist eine Vielzahl von Rettungskräften vor Ort.

Neim Aufprall wurde der Traktor in zwei Teile gerissen, auch der Triebwagen der S-Bahn wurde beschädigt. Nach einer ersten Einschätzung beträgt der Gesamtschaden etwa 250.000 Euro.

Die Bergungs-und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis in den Nachmittag an. Die Bahnstrecke war bis etwa 16:30 Uhr gesperrt.